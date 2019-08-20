Оторвало ногу: в Киеве водитель Mercedes насмерть сбил девушку и скрылся (фото, видео)

Водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

Во вторник, 20 августа, в Киеве недалеко от станции метро "Академгородок" водитель на автомобиле Mercedes сбил девушку-пешехода и протащил ее на капоте несколько сотен метров.

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Как сообщает Информатор, авария произошла около двух часов ночи.

"Автомобиль Mercedes двигался от станции метро "Академгородок" на очень большой скорости и сбил девушку, которая переходила дорогу. Сила и скорость столкновения была такой, что от потерпевшей оторвалась нога и другие части тела", - пишет издание.

Водитель же затормозил уже возле следующего перекрестка и не став дожидаться прибытия полиции, скрылся с места происшествия. Прибывшие на место медики зафиксировали смерть девушки.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, инцидент произошел на пешеходном переходе.

"Неустановленный водитель, управляя автомобилем "Мерседес", совершил наезд на потерпевшую на пешеходном переходе. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее анкетные данные устанавливаются. Виновник ДТП с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Видео: informator.ua

Инцидент произошел в 1.15 в Святошинском районе возле станции метро «Академгородок». На месте происшествия работали наряды патрульной полиции и работники следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий столичной полиции. Они опросили свидетелей и очевидцев аварии, устанавливаются причины и механизм ДТП.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Киевские правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями ДТП и имеют какую-либо информацию по этому поводу, с просьбой звонить по телефону 271-99-22 или 102.

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