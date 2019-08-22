В Кропивницком возле СИЗО застрелили адвоката

Как сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины, Александра Иванова застрелили на улице Куропятникова возле СИЗО № 6.

В Кропивницком Кировоградской области убит адвокат Александр Иванов.

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Неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия. Адвокат погиб на месте.

Местные СМИ сообщают о еще одном пострадавшем.

На месте преступления работает следственная группа.

Ранее сообщалось, что в полицию Харькова появился 16-летний парень. Пришел с повинной - сознался в убийстве. Позже выяснилось, что его зовут Даниил Редин – он учится в харьковском техникуме молочной промышленности, а его жертва – 26-летняя Яна Шевченко, которая пропала в конце июня в районе Холодной горы и потом находилась в розыске.