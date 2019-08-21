В Одессе контрабандистку антиквариата приговорили к трем годам тюрьмы

Женщина скупала у "черных" археологов предметы старины для перепродажи за границу.

В Одессе суд приговорил к трем годам тюрьмы женщину за контрабанду культурных ценностей VII-IX веков.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, по материалам спецслужбы, к лишению свободы приговорена жительница города Беляевка Одесской области, уличенная в контрабанде культурных ценностей.

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Досудебным следствием установлено, что женщина скупала у «черных» археологов предметы старины для перепродажи за границу. Покупателей злоумышленница подыскивала через Интернет на специализированных форумах зарубежных стран. Антиквариат она отправляла заказчикам через международные почтовые сервисы. Для сокрытия противоправной деятельности женщина предоставляла в таможенный орган недостоверные сведения о перемещаемых ценностях.

Как отмечается, в 2018 году сотрудники СБУ задокументировали и блокировали 8 попыток контрабандного отправления гражданкой предметов, представляющих культурное и историческое наследие Украины.

Злоумышленница задержана во время очередной попытки незаконной переправки за границу старинных колец, кулонов, крестов и предметов быта.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантки дела оперативники спецслужбы обнаружили более 30 антикварных предметов, в частности, украшений, подготовленных для отправки за границу.

Приморский районный суд Одессы признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Предметы контрабанды возвращены государству.