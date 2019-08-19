Трагический пожар в одесском отеле «Токио Стар»: идентифицированы тела шести погибших

Среди погибших - жители Украины и гражданка Австралии. Владельца сгоревшего отеля Вадима Черного подозревают в нарушении требований пожарной безопасности.

В Одессе идентифицированы тела шести погибших во время пожара в гостинице «Токио Стар», где в ночь на 17 августа погибли 9 человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в настоящее время полицейскими установлены личности шести погибших.

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Двое из них - жители Одесской области (юноша, 2002 г. н. и девушка, 2001 г. н.). Еще двое - киевляне (мужчина, 1995 г.н. и женщина, 1996 г. н.), а также - 58-летний житель Днепропетровской области и 73-летняя гражданка Австралии.

Меры для идентификации еще трех погибших продолжаются. Предполагается, что среди них - ребенок. Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших - отравление продуктами горения.

«Поэтому из всех выдвинутых первоочередных версий произошедшего рабочей остается версия о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности», - заявили в главке.

Как отмечается, владельцу отеля - известному бизнесмену Вадиму Черному - сообщили о подозрении в преступлении по ч. 2 ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Пока других подозреваемых в уголовном производстве нет.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар. 9 человек погибли, 9 - госпитализированы. В воскресенье выписали из больницы одну из госпитализированных - жительницу Херсонской области. Сегодня стало известно, что среди погибших - ребенок и гражданка Австралии.

Правоохранители (в порядке ст. 208 УПК Украины) задержали владельца отеля «Токио Стар», известного предпринимателя Вадима Черного.

Утром 17 августа вовремя не вышли на линии трамваи 10 маршрутов. По данным КП «Одегорэлетротранс», из-за пожара трамвайное депо №1, которое граничит с отелем, было полностью обесточено.