Прокуратура объявила о подозрении владельцу "Токио-Стар", где в пожаре погибли 9 туристов

Правоохранители сейчас изымают документацию предприятия.

Одесская прокуратура сообщила о подозрении владельцу отеля "Токио-Стар" Вадиму Черному.

Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры.

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Вадиму Черному инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия.

В пресс-службе отметили, что проводят мероприятия по изъятию и исследованию документов – владельца заведения, финансово-хозяйственной деятельности, установки, обслуживания пожарной сигнализации и других.

Как сообщал УНИАН, пожар вспыхнул в отеле в ночь на 17 августа. В результате происшествия погибли 9 туристов, отдыхающих разместили в помещении лицея "Олимпиец".

По факту пожара начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Утром, 17 августа, президент Владимир Зеленский среди виновников трагедии назвал владельца заведения и заявил, что "лично проследит", чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости. Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман поручил немедленно проверить все гостиницы и санатории в Одессе.