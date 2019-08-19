Среди жертв пожара в гостинице "Токио Стар" есть ребенок - мэр Одессы

Также в числе погибших во время пожара - гражданка Австралии.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что в числе девяти погибших во время пожара, случившемся в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар», есть ребенок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Труханов сказал сегодня на совещании в мэрии.

Читайте такжеПо делу о пожаре в одесском отеле "Токио Стар" задержали еще троих человек - СМИ

«Произошла страшная трагедия, ЧП – пожар в гостинице «Токио Стар», который унес жизни девяти человек, в том числе ребенка. Определяют еще… Пока мы не можем говорить о категориях, потому что идентифицировано пять человек, в том числе гражданка Австралии», - сказал Труханов.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа в одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар. Девять человек погибли, девять - госпитализированы. В воскресенье была выписана из больницы одна из госпитализированных - жительница Херсонской области.

Правоохранители (в порядке ст. 208 УПК Украины) задержали владельца отеля «Токио Стар», известного предпринимателя Вадима Черного.