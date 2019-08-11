Известная украинская балерина погибла в жуткой аварии

Жизнь Светланы Исаковой оборвалась на 31 году жизни.

Ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова погибла в автокатастрофе, возвращаясь из отпуска в Италии.

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Об этом в Facebook сообщил Генеральний директор Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко Олег Орищенко.

«Это произошло сегодня в 1:00 ночи. Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе, после множественных травм, в больнице г. Полтавы, умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Её жизнь оборвалась на 31 году жизни», – написал он.

О ДТП ранее сообщила пресс-служба ГУ полиции в Полтавской области. Авария произошла между селами Белоцерковское и Коноплянка.

По данным правоохранителей, в аварии погиб 44-летний пассажир микроавтобуса Volkswagen, 31-летняя пассажирка Volkswagen от полученных телесных повреждений скончалась в Решетиловской центральной районной больнице. Водитель микроавтобуса Volkswagen LT35 с телесными повреждениями был доставлен в Великобагачанскую центральную районную больницу.