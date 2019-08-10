цей матеріал доступний українською

В Полтавской области жутко столкнулись автобус и маршрутка: погибли пассажиры (фото)

14:37, 10 августа 2019
Происшествия
513 0
Жертвами ДТП стали два человека / фото pl.npu.gov.ua

Как сообщает пресс-служба областной полиции, в результате ДТП погибли два человека, еще один человек госпитализирован.

Читайте такжеПод Житомиром в ДТП пострадали 24 человека (фото)

По данным правоохранителей, в результате ДТП погиб 44-летний пассажир микроавтобуса Volkswagen, 31-летняя пассажирка Volkswagen от полученных телесных повреждений скончалась в Решетиловской центральной районной больницы.

Водитель микроавтобуса Volkswagen LT35 с телесными повреждениями был доставлен в Великобагачанскую центральную районную больницу.

"В Великобагачанском районе 10 августа около 1:00 между селами Белоцерковское и Коноплянка 26-летний водитель автобуса "СЕТРА 317" допустил столкновение с микроавтобусом "Фольксваген LT 35" под управлением водителя 1976 года рождения", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает все причины и обстоятельства аварии. Продолжаются следственные действия.

В Полтавской области столкнулись фургон и автобус / фото pl.npu.gov.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Полтавщинапогода в Полтаве