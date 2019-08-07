В Киевской области снова произошел пожар на птицефабрике (видео)

Пожар возник в ангаре на площади около 2500 м. кв.

В Василькове Киевской области снова загорелась птицефабрика "Ясенсвит".

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

Пожар возник в ангаре на площади около 2500 м. кв. в 19:50. В госслужбе сообщают, что ангар – "предварительно пустой".

ГСЧС привлекла 30 работников личного состава и 7 единиц техники. Птицефабрика находится в селе Крушинка Васильковского района.

Как отмечает ТСН.ua, густой дым поднимается очень высоко, поэтому его видно за несколько километров. Дым идет в сторону Глевахи и Киева.

Видео: nfo2

Напомним, 4 июня в Василькове Киевской области произошел масштабный пожар на птицефабрике. Площадь пожара расположенного отдельно цеха в г. Василькове на территории птицефабрики "Ясенсвит" составляла 15 тыс. кв. м. Жертв и пострадавших нет.