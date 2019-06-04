В Киеве проводят замеры воздуха из-за пожара на птицефабрике возле Василькова (видео)

Площадь пожара составила 15 тыс. кв. м, жертв и пострадавших нет.

В Киеве на Окружной дороге проводят замеры на наличие продуктов горения в воздухе из-за пожара, произошедшего в Васильковском районе на территории птицефабрики "Ясенсвит".

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По оперативным данным, площадь пожара расположенного отдельно цеха в г. Василькове на территории птицефабрики "Ясенсвит" составляет 15 тыс. кв. м. Жертв и пострадавших нет. Птицефабрика находится на юго-западе в 30 км от Киева", - говорится в сообщении.

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В КГГА добавили, что замеры воздуха на Окружной дороге на наличие продуктов горения в воздухе проводит мобильная лаборатория коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения".

"Также коммунальная служба имеет стационарные посты контроля воздуха, которые в круглосуточном режиме отслеживают уровень загрязнения воздуха. Сейчас ситуация с состоянием воздуха на территории Киева под контролем. В случае ухудшения ситуации будем информировать дополнительно", - заверили в КГГА.

Согласно сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар начался около 11.37 с возгорания кровли в отдельно стоящем одноэтажном цехе с птицей (размером 50 на 300 м). В 14.25 пожар был ликвидирован. К тушению были привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники ГСЧС.