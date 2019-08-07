В Киеве грабители вынесли из магазина 30 смартфонов за 120 секунд

Преступники обокрали магазин за 2 минуты и скрылись до прибытия охраны.

В Киеве группа неизвестных ограбила магазин «Алло». Злоумышленники всего за две минуты вынесли из магазина более 30 мобильных устройств и скрылись.

Читайте такжеВо Львове правоохранители задержали мужчину, который по лестнице залез в квартиру и пытался ее ограбить (видео)

Как сообщает «Информатор», инцидент произошел около 04:50 утра 7 августа. По словам полицейских, грабители вскрыли двери, распилила решетку и проникли в магазин. В момент ограбления внутри никого не было.

Уже спустя две минуты преступники сели в автомобиль с награбленным и уехали до прибытия охраны.

При осмотре выяснилось, что со стеллажей украли более 30 дорогих устройств, среди которых были Apple и Samsung. Точная сумма ущерба и подробности случившегося устанавливаются.

Ранее на Киевщине трое злоумышленников пытались вытащить терминал из супермаркета.