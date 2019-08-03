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На Киевщине трое злоумышленников пытались вытащить терминал из супермаркета (видео)

06:20, 03 августа 2019
Происшествия
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Уже через несколько дней воров задержали / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сначала они не могли отключить терминал от сети, затем вынести его, так как он был слишком тяжелым. Все их усилия попали в поле зрения камеры видеонаблюдения.

Уже через несколько дней воров задержали. Преступниками оказались жители Киева, которые уже имели проблемы с законом.

Во время обыска полиция обнаружила у них еще и боеприпасы. Теперь правоохранители проверяют причастность злоумышленников еще к семи кражам.

Как сообщал УНИАН, в Киеве вор воспользовался незапертой дверью и вынес из инкассаторского автомобиля пакеты с деньгами, пока инспекторы заправляли банкомат.

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Теги: #Киевщина#грабителипогода в Киеве