На Тернопольщине рецидивисты напали на семью, которая ехала на море: протаранили авто и жестоко избили

Злоумышленники задержаны, но полиция не может установить мотивы преступления, поскольку нападающие никак не объясняют свои действия.

В Тернопольской области группа рецидивистов совершила нападение на семью, ехавшую из Ивано-Франковской области на море. Злоумышленники протаранили их авто, после чего без каких-либо требований и объяснений применили против путешествующих газ, жестоко избили их и скрылись с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, ночью 1 августа на дороге в селе Крывче Борщевского района машину, в которой ехали четверо взрослых и малолетний ребенок, вдруг стали преследовать неизвестные на иномарке.

Когда на требование остановиться франковчане не отреагировали, водитель автомобиля «Мазда» пошел на таран. Автомобиль путешествующих выбросило на обочину, и они вынуждены были остановиться.

После этого один из нападавших разбил окно со стороны водителя и распылил в салон неизвестное вещество.

По данным полиции, люди вынуждены были выйти из автомобиля, тем более, что малолетний ребенок, которого они везли на оздоровление в Одессу, имеет проблемы с дыханием.

Путешествующих злоумышленники избили, после чего без каких-либо требований и объяснений сели в свой автомобиль и уехали.

«Сообщение от пострадавших поступило около трех часов ночи. Следственно-оперативная группа выехала на место преступления. Той же ночью были установлены и задержаны в порядке статьи 208 УПК два активных участника инцидента», - рассказал начальник Борщевского отделения полиции Андрей Свинарчук.

По предварительным данным, с нападавшими был еще один молодой человек, но в избиении он не участвовал. Задержанные - 34-летний и 24-летний жители Борщева, старший из их в прошлом году был судим за хулиганство, младший тоже попадал в поле зрения правоохранителей.

По данным полиции, на момент совершения преступления оба злоумышленника находились в состоянии алкогольного опьянения.

Мотивы преступления пока не установлены, поскольку нападавшие не дают никаких показаний.

Им объявлено подозрение в совершении противоправного деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались.