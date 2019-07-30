Мать закрыла сыновей и ушла: на Киевщине в результате пожара погибли двое малышей (фото)

В это время в доме также находился отец ее сожителя. Мужчина почувствовал запах дыма, который доносился из комнаты, в которой находились дети. Он открыл дверь, но зайти внутрь не смог, потому что комната была охвачена пламенем.

В с. Гайшин, Переяслав-Хмельницкого района, Киевской области в результате пожара в частном доме погибли двое мальчиков 1-го и 3-х лет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области. Как выяснили правоохранители, мать детей закрыла их дома и ушла в магазин.

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"В это время в доме также находился отец ее сожителя. Мужчина почувствовал запах дыма, который доносился из комнаты, в которой находились дети. Он открыл дверь, но зайти внутрь не смог, потому что комната была охвачена пламенем. Тогда, мужчина выбежал на улицу и начал звать на помощь", - говорится в сообщении.

Специалисты выяснили, что очагом возгорания был матрац, который лежал на полу в центре комнаты. В результате пожара уничтожена кровля дома, три комнаты и вещи домашнего обихода.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Причина пожара устанавливается. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, в результате пожара в центре Киева погиб человек.