В результате пожара в центре Киева погиб человек (фоторепортаж)

Спасатели, прибывшие на место происшествия, не имели возможности сразу использовать пожарные гидранты из-за припаркованных автомобилей. Причину возникновения пожара выясняют правоохранительные органы.

В Киеве в результате пожара, произошедшего сегодня около 12.30 на Кловском спуске Печерского района, один человек погиб, во время ликвидации спасатели эвакуировали 12 человек.

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Как сообщила пресс-служба столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на верхних этажах дома на балконах находились люди, которые не могли самостоятельно выйти из-за сильного задымления и высокой температуры.

В ГСЧС подчеркнули, что на момент прибытия первых подразделений спасатели не могли своевременно стать на уличные пожарные гидранты, ведь на них находились припаркованные автомобили, поэтому пришлось тратить время на поиск их водителей.

"В 13:22 пожар был локализован, а в 13:30 ликвидирован. Во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали 12 человек с верхних этажей. В квартире, где возник пожар, спасатели нашли тело женщины 1948 года рождения", - сообщили в ГСЧС.

Причину возникновения пожара выясняют правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 июля, в 12:24 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на Кловском спуске, 14/24, что в Печерском районе столицы. Пожар возник в одной из квартир на 5-ом этаже 7-этажного жилого дома.