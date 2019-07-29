В Днепре прямо на пешеходном переходе нашли гранату

Граната была обмотана скотчем и к ней была прикреплена леска.

В понедельник, 29 июля, около 8:00, на проспекте Свободы, 171, обнаружили гранату. На место прибыли правоохранители.

На данный момент жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Об этом сообщает Информатор.

Читайте такжеВ Днепре женщина продавала гранаты в подземном переходе

Оказалось, около 8:00, на линию «102» позвонил неизвестный и анонимно сообщил о том, что прямо на проезжей части проспекта Свободы лежит граната. К месту выехали правоохранители и взрывотехники. Им удалось определить, что на «зебре» лежала боевая граната Ф-1 (Ручная противопехотная оборонительная граната, предназначенная для поражения живой силы в оборонительном бою). Более того, граната была обмотана скотчем и к ней была прикреплена леска.

Взрывоопасный предмет с дороги убрали. На месте работает следователь, детали выясняются.