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В Днепре прямо на пешеходном переходе нашли гранату

11:27, 29 июля 2019
Происшествия
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Прямо на проезжей части в Днепре лежала граната / фото УНИАН

На данный момент жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Об этом сообщает Информатор.

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Оказалось, около 8:00, на линию «102» позвонил неизвестный и анонимно сообщил о том, что прямо на проезжей части проспекта Свободы лежит граната. К месту выехали правоохранители и взрывотехники. Им удалось определить, что на «зебре» лежала боевая граната Ф-1 (Ручная противопехотная оборонительная граната, предназначенная для поражения живой силы в оборонительном бою). Более того, граната была обмотана скотчем и к ней была прикреплена леска.

Взрывоопасный предмет с дороги убрали. На месте работает следователь, детали выясняются.

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Теги: #Днепр#гранатапогода в Днепре