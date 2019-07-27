На Львовщине столкнулся пассажирский поезд и легковушка, есть жертва

Другая пострадавшая в больнице.

В субботу, 27 июля, в селе Хлопчицы Львовской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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Отмечается, что авария произошла в 8:10. Как предварительно установили правоохранители, на нерегулируемом железнодорожном переезде в селе Хлопчицы произошло столкновение пассажирского поезда Сянки – Львов с автомобилем "Опель Вектра".

В результате ДТП водитель легковушки, 22-летний житель района, погиб на месте происшествия. Его пассажирку доставили в больницу, диагноз устанавливается.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, выясняются обстоятельства происшествия.

Напомним, 10 июля сообщалось, что на переезде перегона Всадница – Новоград-Волынский произошло ДТП. Там поезд "Интерсити+" № 743 сообщением Киев – Львов врезался в автомобиль.