На Одесщине пенсионер изнасиловал 9-летнего мальчика

Ребенок пришел сам на пруд возле поселка.

В Одесской области задержан пенсионер, изнасиловавший 9-летнего мальчика.

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Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Благодаря профессиональным действиям полицейских Одесской области вчера оперативно по горячим следам был установлен и задержан 63-летний подонок, который изнасиловал девятилетнего мальчика», - написал он.

Как отмечает Аброськин, ребенок пришел сам на пруд возле поселка.