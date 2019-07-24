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На Одесщине пенсионер изнасиловал 9-летнего мальчика

10:22, 24 июля 2019
Происшествия
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По горячим следам был установлен и задержан 63-летний  мужчина / Фото УНИАН

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Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Благодаря профессиональным действиям полицейских Одесской области вчера оперативно по горячим следам был установлен и задержан 63-летний подонок, который изнасиловал девятилетнего мальчика», - написал он.

Как отмечает Аброськин, ребенок пришел сам на пруд возле поселка.

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Теги: #Одесщина#изнасилованиепогода в Одессе