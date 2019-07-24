На Одесщине пенсионер изнасиловал 9-летнего мальчика
10:22, 24 июля 2019Происшествия
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Ребенок пришел сам на пруд возле поселка.
По горячим следам был установлен и задержан 63-летний мужчина / Фото УНИАН
В Одесской области задержан пенсионер, изнасиловавший 9-летнего мальчика.
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Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
«Благодаря профессиональным действиям полицейских Одесской области вчера оперативно по горячим следам был установлен и задержан 63-летний подонок, который изнасиловал девятилетнего мальчика», - написал он.
Как отмечает Аброськин, ребенок пришел сам на пруд возле поселка.
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