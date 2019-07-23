В Черниговской области за взяточничество задержан начальник таможенного поста

В частности, таможенник наживался на беспрепятственном оформлении пиломатериалов.

В Черниговской области правоохранители задержали руководителя таможенного поста «Сновск» по подозрению в системном получении взяток за беспрепятственное перемещение товаров.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Согласно информации, таможенник наживался на беспрепятственном оформлении пиломатериалов.

При получении очередной части взятки в размере 8 тыс. грн начальника таможенного поста «Сновск» с посредником задержали сотрудники военной прокуратуры Центрального региона Украины совместно с оперативниками управления защиты экономики в Черниговской области Нацполиции и следователями Киевского теруправления ГБР.

Отмечается, что чиновника с сообщником разоблачили во время вымогательства и получения в течение мая-июля неправомерной выгоды в размере более 22 тыс. грн за содействие в таможенном оформлении товаров.

Также правоохранители установили, что с начала года начальнику таможенного поста другими субъектами хозяйствования перечислено более 200 тыс. грн. Эти факты будут проверяться во время досудебного расследования. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и ходатайство следственного судьи об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должности. За совершение преступления им грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.