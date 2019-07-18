Возле «Лесной» в Киеве на ходу загорелась маршрутка (видео)
12:27, 18 июля 2019Происшествия
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В результате инцидента никто не пострадал.
В Киеве горела маршрутка / kyiv.dsns.gov.ua
Возле станции метро «Лесная» в Киеве во время движения загорелся маршрутный автобус.
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Как сообщает в Facebook «Киев оперативный», инцидент произошел утром 18 июля, около 18:40. К счастью, рядом оказалась полиция – участок дороги оградили, пожар начали тушить.
Как сообщается на сайте ГУ ГСЧС в Киеве, информация о возгорании поступила спасателям в 8:45. По прибытию на пожарных на место было установлено, что загорелся автобус ISUZU.
Уже в 09:07 пожар ликвидировали, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
13 июля сообщалось, что в Харькове на ходу загорелась набитая людьми маршрутка.
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