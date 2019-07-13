В Харькове маршрутка с пассажирами загорелась прямо на ходу (видео)
В субботу, 13 июля, в Харькове на ходу загорелась маршрутка полная под завязку людьми.
Об инциденте ТСН.uа рассказал харьковчанин Сергей Погребняк.
На ходу загорелась маршрутка №61, которая курсирует с Центрального рынка на Лысую гору. По словам очевидцев, она была полна доверху. Люди успели выбежать, пострадавших нет.
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Возгорание произошло на жилой улице возле частных домов.
"Маршрутку сначала безуспешно тушили соседи до приезда пожарных", - рассказал мужчина.
Как сообщил пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, о пожаре спасателям сообщили сегодня в 13.50. По его словам, увидев задымление, водитель высадил пассажиров. Никто не пострадал, пишет МедиаПорт.
Пламя охватило салон.
Спасатели потушили огонь менее чем за 20 минут с момента вызова.
Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.