Во Львове отец доверил 3-летнюю дочь знакомому, а тот оставил ребенка одного в магазине (видео)

Девочку пристроили в детдом. Оказалось, что малышка не говорит и не умеет держать ложку.

Во Львове неизвестный мужчина оставил 3-летнюю девочку одну в магазине. Полицейские отвезли найденыша в детский дом. Когда нашли отца, то выяснилось, что девочку в магазине оставил не он.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На видео с камер наблюдения в магазине видно, что мужчина с ребенком что-то ест, а потом просится в туалет. В служебный туалет его не пускают, тогда человек покидает девочку и уходит.

Как рассказали продавцы, мужчина вел себя странно, видимо, был нетрезв.

Занятые приемом товара продавцы не сразу заметили девочку, сидевшую на коробках. Покинутая девочка вела себя спокойно, не плакала, на вопросы не реагировала. Продавцы вызвали полицию, а до выяснения всех обстоятельств пристроили ее в детдом. Там обнаружили, что ребенок даже не умеет держать ложку.

"Одежда на ней была грязная, ребенок сам грязный, голова так же. Наши работники ее помыли, ногти остригли, одели в чистую одежду, осмотрели ребенка. Она обращенную речь понимает, когда к ней обращаются, но говорить – не говорит", – сказала директор коммунального учреждения дом ребенка №2 Мирослава Павлик.

Правоохранители разыскали отца девочки. Им оказался 29-летний львовянин, которого задерживают уже не впервые. В полиции говорят, что ребенка воспитывает бабушка, так как мать погибла. Выяснилось, что папа пошел стричься и оставил дочь со знакомым под парикмахерской. Тот взял малую и куда-то повел, а потом оставил в магазине.

Отец наведался в детский дом, просил отдать дочь. Ему объяснили, что забрать ребенка он сможет только после специального разрешения от соцслужб.