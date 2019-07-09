На Винниччине психически больной пенсионер изнасиловал 7-летнюю девочку

В результате действий злоумышленника у ребенка открылось кровотечение.

В Винницкой области психически больной мужчина 1954 года рождения изнасиловал 7-летнюю девочку.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин. По его словам, злоумышленника уже задержали.

"Винницкая область. Психически больной, 1954 г.р. совершил нападение на девочку, 2012 г.р., после чего изнасиловал рукой. Ребенок доставлен в Центр матери и ребенка. Предварительный диагноз: изнасилование и кровотечение. Подонок задержан", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области правоохранители задержали 24-летнего мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю.