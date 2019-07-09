На Львовщине задержали насильника несовершеннолетней

С заявлением об изнасиловании шестнадцатилетней дочери обратилась жительница одного из сел Перемышлянского района.

Во Львовской области правоохранители задержали 24-летнего мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Львовская область. 24-летний подонок зверски изнасиловал несовершеннолетнюю. Подозреваемый задержан», - написал он.

Вскоре в Главном управлении полиции во Львовской области уточнили: «8 июля в полицию с заявлением об изнасиловании ее шестнадцатилетней дочери обратилась жительница одного из сел Перемышлянского района. По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины».

Как выяснили сотрудники полиции, к совершению преступления причастен 24-летний житель соседнего села.