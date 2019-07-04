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Трагедия на Львовщине: 7-летний мальчик погиб, играя в песке

09:54, 04 июля 2019
Происшествия
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На Львовщине 7-летний мальчик погиб под обвалом песка возле собственного двора / фото betonkompleks.com.ua

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, происшествие произошло вчера вечером, 3 июля, в селе Бужок.

«Мальчик игрался машинками на куче песка возле двора собственного дома. Когда родители ребенка спохватились, где сын – обнаружили его засыпанным песком в песчаной куче. Мальчика доставили в больницу уже без признаков жизни», - рассказали в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

На месте работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Одессе 2 июля в результате падения из окна десятого этажа жилого дома погиб 5-летний ребенок.

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Теги: #смерть#ребенок#Львовщинапогода во Львове