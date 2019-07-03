В Одессе в результате падения с десятого этажа погиб 5-летний ребенок
03:02, 03 июля 2019Происшествия
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На месте работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.
Устанавливаются обстоятельства события / sputnik.by
В Одессе 2 июля в результате падения из окна десятого этажа жилого дома погиб 5-летний ребенок.
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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, сегодня в Приморском районе города пятилетняя девочка в результате падения из окна десятого этажа жилого дома получила несовместимые с жизнью телесные повреждения.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Как сообщал УНИАН, в Киеве 7-летний мальчик выпал с балкона и погиб.
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