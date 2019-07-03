В Виннице арестовали полицейского, из-за конфликта с которым скончался активист

Полицейский взят под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога.

В Виннице суд арестовал полицейского, в результате конфликта с которым активист партии «Гражданская позиция» Александр Комарницкий получил травму головы и впоследствии скончался в больнице.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что подозреваемому в превышении должностных полномочий избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

В полиции добавили, что ранее суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Правоохранители подали апелляцию с ходатайством на изменение меры пресечения.

«Сегодня Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил ходатайство относительно обжалования», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 июня около 23.00 в Виннице полицейский, находясь на службе, предложил активисту партии «Гражданская позиция» Александру Комарницкому быть понятым при проведении следственных действий. Однако мужчина отказался и, по данным полиции, спровоцировав конфликт, пытался вступить с правоохранителем в стычку. Как следствие, мужчина упал и получил закрытую черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован, находился в коме. 23 июня мужчина умер.

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Хмельницком, объявили полицейскому о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием).

В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет. Хмельницкий горрайонный суд взял его под круглосуточный домашний арест.