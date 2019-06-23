В Виннице умер мужчина, избитый полицейским за отказ быть понятым

Трагедия произошла 11 июня, пострадавший находился в коме. Накануне Хмельницкий горрайонный суд взял полицейского под круглосуточный домашний арест.

Сегодня умер мужчина, которого в Виннице избил полицейский за отказ быть понятым.

Об этом сообщил руководитель Винницкой областной организации партии «Гражданская позиция» Сергей Гайструк на своей странице в Facebook.

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«Сегодня остановилось сердце замечательного человека, пылкого патриота Украины, Александра Комарницкого. Трагедия, которая в июньский вечер произошла на улице нашего города ... Полиция, которая должна охранять покой и мирную жизнь граждан - избила его до состояния, которое стало смертельным. За что? Только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем понятия не имел, и за что не позволяла его мудрая совесть»- написал Гайструк.

«Соболезнования семье и близким Александра. Жесткое и неотвратимое наказание убийце в полицейских погонах» - сообщил в Facebook лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко.

Он напомнил, что полицейскому Государственное бюро расследований выдвинуло подозрение и посадило под домашний арест.

«От министра внутренних дел Арсена Авакова и начальника Нацполиции Сергей Князева мы требуем немедленного увольнения руководства Нацполиции в Винницкой области!», - отметил Гриценко.

Как сообщал УНИАН, 11 июня около 23:00 в Виннице полицейский, находясь на службе, предложил Комарницкому присутствовать в качестве понятого при проведении следственных действий. Однако мужчина отказался и, по данным полиции, спровоцировав конфликт, пытался вступить с полицейским в драку. Как следствие, мужчина упал и получил закрытую черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован, и он все это время находился в коме.

22 июня следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, объявили полицейскому сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа сопровождающееся насилием).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.

Хмельницкий горрайонный суд взял его под круглосуточный домашний арест.