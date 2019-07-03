В Запорожье мужчина поджег свою сожительницу, прохожие все снимали на видео (18+)

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В Запорожской области 2 июля после 21:00 во время внезапной ссоры 29-летний мужчина облил свою сожительницу, 1997 года рождения, горючим веществом и поджег ее.

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Правоохранители уже задержали подозреваемого, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Девушку доставили в больницу с диагнозом 90% ожогов туловища, конечностей и головы.

Ранее не судимый мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и направлен в изолятор временного содержания.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.4 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее умер закарпатец, который поджег себя после свадьбы дочери. Инцидент произошел 12 мая.