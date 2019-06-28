Покушение на экс-мэра Конотопа: стали известны подробности о состоянии и травмах Семенихина

Пострадавшему предстоит операция, длительное лечение и последующая реабилитация.

Бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина, в отношении которого ночью 27 июня совершили покушение на убийство, транспортируют на лечение в Киевский институт нейрохирургии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

По его словам, после покушения потерпевший находился в реанимационном отделении Конотопской Центральной районной больницы, и специально для осмотра Семенихина туда прибыли областные нейрохирурги.

"Были проведены все необходимые обследования Семенихина. Его состояние врачи оценили как стабильно тяжелое. На консилиуме рассматривался вариант перевода пациента в областную клиническую больницу, но в итоге врачи приняли решение транспортировать пострадавшего в Киевский институт нейрохирургии имени академика Ромоданова", - отметил Бутенко.

По его словам, транспортировка Семенихина происходит реанимационным автомобилем, который оснащен всем необходимым оборудованием.

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На вопрос, какой диагноз поставлен Семенихину, начальник областного управления здравоохранения ответил, что не может раскрывать врачебную тайну.

"Могу лишь сказать, что у потерпевшего кранио-торокальная травма и травмы мягких тканей. То есть, кроме ушибов, он получил тяжелую травму головы и повреждения груди. В частности, врачи установили переломы костей черепа", - сказал Бутенко.

На уточняющий вопрос, есть ли у Семенихина открытая черепно-мозговая травма, чиновник это подтвердил.

"После госпитализации в Киевский институт нейрохирургии им. академика Ромоданова пострадавшему предстоит операция, длительное лечение и последующая реабилитация", - подчеркнул Бутенко.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 июня, ночью неизвестные напали на бывшего мэра Конотопа Артема Семенихина и нанесли ему тяжкие телесные повреждения.

Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15/ч. 1 ст. 115 УК Украины. Позже прокуратура переквалифицировала дело на более жесткую статью – ч. 2 ст. 15/п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга) УК.

Правоохранителями рассматриваются три основные рабочие версии покушения на убийство Семенихина: нападение из-за его общественно-политической деятельности, а также из побуждений хулиганства и из-за личных неприязненных отношений.

Для расследования нападения на Семенихина в регион направлена усиленная следственно-оперативная группа из числа руководителей Департамента уголовного розыска, Главного следственного управления, а также других необходимых подразделений Нацполиции Украины.