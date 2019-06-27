"Покушение на убийство": на Сумщине жестоко избили экс-мэра Конотопа Семенихина (видео)

Артем Семенихин является также кандидатом в народные депутаты Украины по 160-му одномандатному избирательному округу.

На Сумщине по факту нападения на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина полиция начала уголовное производство.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, происшествие произошло сегодня, 27 июня, около часа ночи, когда мужчина возвращался домой.

«Неизвестные напали на него и нанесли тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении», – отмечается в сообщении.

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Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехали руководство ГУ НП области, городского отдела полиции, усилена следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория Следственного управления ГУ НП области, кинологическая служба.

Полицейские квалифицировали произошедшее как «покушение на убийство» и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.

«Более подробная информация будет предоставлена сегодня начальником ГУ НП области во время проведения брифинга. Время проведения брифинга будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении.

Тем временем фото окровавленного Семенихина в больнице разместила на своей странице в Facebook депутат Сумского областного совета Елена Сердюк, которая отметила, что подозревает в нападении народного депутата Украины Игоря Молотка.

«Сегодня в 01:00 совершено покушение на убийство Артема Семенихина! Вчера стало всем известно, что Артем Семенихин зарегистрирован кандидатом в народные депутаты по 160 округу. Пока что нардеп Игорь Молоток не нашел другого метода борьбы со своим оппонентом, как «заказать» его! Официально обращаюсь к начальнику Нацполиции области Николаю Лушпиенко взять контроль над этим преступлением, найти нападающих, а главное – заказчика!», – написала Сердюк.

Как говорится на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, Семенихин 25 июня зарегистрирован кандидатом в нардепы по одномандатному избирательному округу №160 как самовыдвиженец.

«Семенихин Артем Юрьевич, родился 9 апреля 1982 года в городе Конотоп Сумской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, офицер-психолог, 92 ОМБр Вооруженных Сил Украины, беспартийный, проживает в городе Конотоп Сумской области, судимость отсутствует, самовыдвижение», – сообщается на сайте ЦИК.

Как сообщал УНИАН, Семенихин – бывший Конотопский городской глава.