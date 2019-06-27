Дело об избиении экс-мэра Конотопа переквалифицировали: нападавшим грозит пожизненное заключение

Сведения в ЕРДР внесены по статье «законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга.

На Сумщине прокуратура переквалифицировала дело по факту нападения на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина на более жесткую статью Уголовного кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 27 июня, во время брифинга рассказал заместитель прокурора Сумской области Сергей Сегида.

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По его информации, прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту покушения на убийство бывшего Конотопского городского головы, а ныне кандидата в народные депутаты Украины по одномандатному избирательному округу №160 Семенихина.

«Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 2 ст. 15/п.п. 8, 12 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга) УК Украины. Досудебное следствие поручено Следователям следственного управления Главного управления Национальной полиции в области», – отметил Сегида.

По информации пресс-службы прокуратуры области, в настоящее время потерпевший находится в местной больнице в стабильно тяжелом состоянии.

На месте происшествия под процессуальным руководством прокуратуры работает следственно-оперативная группа.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью неизвестные напали на бывшего мэра Конотопа Семенихина и нанесли ему тяжкие телесные повреждения. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении больницы.

Полицейские квалифицировали произошедшее как «покушение на убийство» и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины. Нападавшим грозит пожизненное лишение свободы.

Правоохранителями рассматриваются три основные рабочие версии покушения на убийство Семенихина: нападение из-за личных неприязненных отношений.

Для расследования нападения на Семенихина в регион направлена усиленная следственно-оперативная группа из числа руководителей Департамента уголовного розыска, Главного следственного управления, а также других необходимых подразделений Нацполиции Украины.