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Названы основные версии покушения на экс-мэра Конотопа Семенихина

15:11, 27 июня 2019
Происшествия
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Сейчас пострадавший находится в реанимации / Фото Елена Сердюк/Facebook

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, рассказал на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Николай Лушпиенко.

По его информации, информация о нападении на Семенихина в городе Конотоп на улице Успенско-Троицкой поступила сегодня в 01.05 от гражданского лица, а в 01.17 ее подтвердили из местной больницы, куда доставили пострадавшего.

«По предварительным данным, известно, что Артем Семенихин около часа ночи вышел из авто и в районе гаражей получил удар по голове от неизвестных и потерял сознание», - уточнил начальник главка.

По его словам, сейчас пострадавший находится в отделении реанимации Конотопской ЦРБ в тяжелом состоянии. С ним работают врачи, и по их требованию общения с Семенихиным в настоящее время у правоохранителей нет.

«Мы подняли личный состав целого ряда подразделений полиции. С ночи на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа: исследуют место преступления, допрашивают возможных свидетелей», - отметил Лушпиенко.

В свою очередь заместитель начальника ГУ НП в области, начальник следственного управления Олег Григоров отметил, что было совершено особо тяжкое преступление, наказание за которое может быть даже пожизненное лишение свободы.

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«Расследование ведется, уже есть несколько версий, все они будут отработаны. Пока мы не можем распространять информацию о совершенном преступлении, чтобы не навредить следствию. О проделанной работе будем постепенно отчитываться. Дело находится на особом контроле ГУ НП в области и наших центральных органов», - сказал Григоров.

На вопрос корреспондента УНИАН об уточнении количества версий следствия, Лушпиенко ответил, что рассматриваются три основные рабочие версии покушения.

«В первую очередь проверим версию о нападении из-за его общественно-политической деятельности, а также по мотивам хулиганства и из-за личных неприязненных отношений. Но в каждой из версий есть свои подверсии, и ни одну из них мы пока не исключаем. Также будем максимально мониторить интернет-источники», - отметил начальник главка.

Он предостерег работников СМИ, пользователей соцсетей и представителей общественности от однозначной трактовки нападения на Семенихина только по политическим мотивам, а также попросил представителей общественности не бояться сотрудничать со следователями и на условиях конфиденциальности предоставлять правоохранителям любую информацию по этому преступлению, о его исполнителяхй и заказчиках.

«Будут проводиться и негласные следственно-розыскные мероприятия. Полиция незаангажирована. Авторитетов для нас нет. Это показали прошедшие президентские выборы», - сказал Лушпиенко.

Заместитель прокурора Сумской области Сергей Сегида заверил, что процесс расследования дела находится на контроле прокуратуры области и Генпрокуратуры.

«Расследование поручено Следственному управлению ГУ НП и самой опытной группе прокуроров», - добавил Сегида.

По просьбе УНИАН уточнить состояние Семенихина, Григоров отметил, что его состояние стабильно тяжелое, что не позволяет следователям работать с ним как с потерпевшим.

«Обнародовать диагноз мы не можем в интересах следствия. Могу только сказать, что было только предварительное общение следователей с Семенихиным, когда он находился после нападения в состоянии шока. Процессуального допроса потерпевшего по требованию врачей еще не было», - подчеркнул Григоров.

Кроме того, Лушпиенко уточнил, что возле больничной палаты, в которой лежит Семенихин, находятся следователи, которые в любой момент с разрешения врачей готовы будут допросить потерпевшего.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью неизвестные напали на бывшего мэра Конотопа Семенихина и нанесли ему тяжкие телесные повреждения. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении больницы.

Полицейские квалифицировали произошедшее как «покушение на убийство» и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.

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Теги: #нападение#Сумы