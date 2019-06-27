Названы основные версии покушения на экс-мэра Конотопа Семенихина

Среди них - нападение из-за его общественно-политической деятельности.

Полиция расследует три версии покушения на убийство бывшего Конотопского городского головы (Сумская область) Артема Семенихина.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, рассказал на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Николай Лушпиенко.

По его информации, информация о нападении на Семенихина в городе Конотоп на улице Успенско-Троицкой поступила сегодня в 01.05 от гражданского лица, а в 01.17 ее подтвердили из местной больницы, куда доставили пострадавшего.

«По предварительным данным, известно, что Артем Семенихин около часа ночи вышел из авто и в районе гаражей получил удар по голове от неизвестных и потерял сознание», - уточнил начальник главка.

По его словам, сейчас пострадавший находится в отделении реанимации Конотопской ЦРБ в тяжелом состоянии. С ним работают врачи, и по их требованию общения с Семенихиным в настоящее время у правоохранителей нет.

«Мы подняли личный состав целого ряда подразделений полиции. С ночи на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа: исследуют место преступления, допрашивают возможных свидетелей», - отметил Лушпиенко.

В свою очередь заместитель начальника ГУ НП в области, начальник следственного управления Олег Григоров отметил, что было совершено особо тяжкое преступление, наказание за которое может быть даже пожизненное лишение свободы.

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«Расследование ведется, уже есть несколько версий, все они будут отработаны. Пока мы не можем распространять информацию о совершенном преступлении, чтобы не навредить следствию. О проделанной работе будем постепенно отчитываться. Дело находится на особом контроле ГУ НП в области и наших центральных органов», - сказал Григоров.

На вопрос корреспондента УНИАН об уточнении количества версий следствия, Лушпиенко ответил, что рассматриваются три основные рабочие версии покушения.

«В первую очередь проверим версию о нападении из-за его общественно-политической деятельности, а также по мотивам хулиганства и из-за личных неприязненных отношений. Но в каждой из версий есть свои подверсии, и ни одну из них мы пока не исключаем. Также будем максимально мониторить интернет-источники», - отметил начальник главка.

Он предостерег работников СМИ, пользователей соцсетей и представителей общественности от однозначной трактовки нападения на Семенихина только по политическим мотивам, а также попросил представителей общественности не бояться сотрудничать со следователями и на условиях конфиденциальности предоставлять правоохранителям любую информацию по этому преступлению, о его исполнителяхй и заказчиках.

«Будут проводиться и негласные следственно-розыскные мероприятия. Полиция незаангажирована. Авторитетов для нас нет. Это показали прошедшие президентские выборы», - сказал Лушпиенко.

Заместитель прокурора Сумской области Сергей Сегида заверил, что процесс расследования дела находится на контроле прокуратуры области и Генпрокуратуры.

«Расследование поручено Следственному управлению ГУ НП и самой опытной группе прокуроров», - добавил Сегида.

По просьбе УНИАН уточнить состояние Семенихина, Григоров отметил, что его состояние стабильно тяжелое, что не позволяет следователям работать с ним как с потерпевшим.

«Обнародовать диагноз мы не можем в интересах следствия. Могу только сказать, что было только предварительное общение следователей с Семенихиным, когда он находился после нападения в состоянии шока. Процессуального допроса потерпевшего по требованию врачей еще не было», - подчеркнул Григоров.

Кроме того, Лушпиенко уточнил, что возле больничной палаты, в которой лежит Семенихин, находятся следователи, которые в любой момент с разрешения врачей готовы будут допросить потерпевшего.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью неизвестные напали на бывшего мэра Конотопа Семенихина и нанесли ему тяжкие телесные повреждения. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении больницы.

Полицейские квалифицировали произошедшее как «покушение на убийство» и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.