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10-летнюю девочку в Черкасской области пытался изнасиловать сожитель ее бабушки

12:52, 26 июня 2019
Происшествия
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Ребенок приехал к бабушке в деревню на каникулы / фото facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Об этом сообщает первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook. Отмечается, что девочка вместе с братом приехала на летние каникулы к бабушке в деревню.

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"Около 12:00 женщина работала в огороде и услышала крик малолетнего мальчика, который не мог зайти в дом, потому что двери были закрыты изнутри. В доме находилась его малолетняя сестра, 2009 г.р., а также сожитель бабушки, 1960 г.р. На требование женщины он открыл дверь. В одной из комнат со слезами на глазах находилась девочка", - сообщил Аброськин.

Как рассказала девочка, после того, как она осталась в доме с сожителем бабушки, он завел ее в спальню, снял с нее одежду и завалил на кровать. Ребенок просил не трогать его, но мужчина остановился только после того, как услышал крик ее маленького брата.

"Злоумышленник сейчас в полиции, местная прокуратура находится в раздумьях, задерживать его или нет", - добавил заместитель Нацполиции.

Напомним, 24 июня в Умани мужчина на улице напал на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее.

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Теги: #полиция#изнасилование#Черкасская область