В Киеве взяли под стражу мужчину, который развращал 6-летнего мальчика

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Киевская местная прокуратура № 9 (Соломенский район) сообщила о подозрении 30-летнему мужчине по факту развращения 6-летнего мальчика.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

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"Досудебным расследованием установлено, что мужчина в течение почти полугода, совместно проживая в то время вместе с матерью малолетнего мальчика, под предлогом купания ребенка, руководствуясь сексуальным побуждением, систематически совершал развратные действия в отношении малолетнего, наносившие, в том числе, и физическую боль ребенку", - говорится в сообщении.

Злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

По ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook сообщил, что в Киеве 30-летний мужчина занимался растлением малолетнего сына своей сожительницы. "В полицию обратилась 46-летняя киевлянка, которая сообщила, что ее бывший 30-летний сожитель совершал развратные действия в отношении ее 6-летнего сына: проникал пальцами рук в анальное отверстие и касался руками половых органов ребенка", - написал он.