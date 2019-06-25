Во Львове неизвестные связывают бездомных котов скотчем и оставляют умирать

Живодеры связывают котам лапы и выбрасывают в подвал, где животные обречены на смерть.

Во Львове на Сыхове неизвестные превратили подвал в застенок для бездомных котов.

Об этом сообщила в Facebook львовянка Юлия Жадан.

Тела животных заметили на улице Драгана, 30. По ее словам, живодеры связывают котам лапы и выбрасывают в подвал, где животные обречены на смерть.

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"В декабре был первый случай, кошке обмотали лапки скотчем и так оставили умирать в подвале второго подъезда", - говорится в сообщении.

В среду, 19 июня, ОСМД сообщил, что в подвале второго подъезда снова были найдены три взрослых кота, которым также лапы перемотали скотчем.

Еще через один день, ночью, жильцы услышали ужасные крики в подвале третьего подъезда. Утром жильцы пошли в подвал, где обнаружили много крови, но никого не нашли.

Как сообщал УНИАН, на набережной в центре Днепра горожане зафиксировали случай жестокого обращения с животными.