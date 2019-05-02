В Днепре живодеры топили собаку с грузом на шее (видео)
16:56, 02 мая 2019Спасение видов
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В Днепре защитники прав животных бьют тревогу: в городе и области резко участились случаи жестокого обращения с четвероногими.
На набережной в центре Днепра горожане зафиксировали случай жестокого обращения с животными.
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Кто-то сбросил собаку в воду, предварительно привязав к ее шее груз, пишет местный сайт Dnepr24.
К счастью, это заметили неравнодушные днепряне, которые освободили бедное животное.
Местные жители отмечают, что в городе участись случаи нападений живодеров на собак и кошек.
Как сообщалось, в Харькове с 11 марта по 18 апреля проводилась плановая вакцинация домашних животных против бешенства.
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