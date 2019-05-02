В Днепре живодеры топили собаку с грузом на шее (видео)

В Днепре защитники прав животных бьют тревогу: в городе и области резко участились случаи жестокого обращения с четвероногими.

На набережной в центре Днепра горожане зафиксировали случай жестокого обращения с животными.

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Кто-то сбросил собаку в воду, предварительно привязав к ее шее груз, пишет местный сайт Dnepr24.

К счастью, это заметили неравнодушные днепряне, которые освободили бедное животное.

Местные жители отмечают, что в городе участись случаи нападений живодеров на собак и кошек.

Как сообщалось, в Харькове с 11 марта по 18 апреля проводилась плановая вакцинация домашних животных против бешенства.