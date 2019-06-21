В Киеве на концерте Макса Коржа произошла массовая драка (видео)

По словам участников конфликта, один из молодых людей сорвал цепочку. Это заметили другие отдыхающие и началась драка.

В Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского состоялся долгожданный концерт Макса Коржа. На мероприятии собралось более 20 000 человек. К сожалению, без конфликтов не обошлось.

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Во время выступления артиста произошла массовая драка. Об этом сообщает "Информатор".

По словам участников конфликта, один из молодых людей сорвал цепочку. Это заметили другие отдыхающие и началась драка. Многие люди просто разошлись в стороны, чтобы не попасть в потасовку.

Далее все происходило по цепной реакции. Люди из толпы выбегали и подключались к драке. К счастью, никто серьезно не травмировался. Уже через несколько минут конфликт сам исчерпал себя и все продолжили танцевать под песни любимого исполнителя.