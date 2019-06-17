Мошенник и громкий крик: загадочное исчезновение 11-летней девочки в Одесской области обрастает новыми подробностями (фото)
Полиция сегодня задержала мошенника за вымогательство 10 тыс. долл. у родителей 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей в Ивановке Одесской области днем 13 июня.
Об этом в Facebook сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
«В ходе розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней Дарьи Лукьяненко, приходится отвлекаться на установление «отбросов», которые используют горе родителей для личного обогащения», - написал Аброськин.
По его словам, вчера матери ребенка позвонил неизвестный, который за освобождение ребенка потребовал 10 тыс. долларов.
«Уже сегодня утром этот 24-летний неоднократно судимый отморозок был установлен и задержан в Николаевской области», - заявил полицейский.
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Задержанный пояснил, что сделать это его попросили товарищи, которые отбывают наказание в исправительной колонии. Осужденные обратились к вышеназванному злоумышленнику из колонии и попросили через «конференц-связь» связаться с родителями пропавшего ребенка, чтобы «заработать» денег.
Аброськин отметил, что сейчас поиски ребенка продолжаются.
Как сообщили журналистам местные жители, Лукьяненко пропала после того как с рынка, на котором работает ее мама, ушла в школу на занятия в танцевальный кружок. Возле местного рынка ее в последний раз зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.
Примерно в то время, когда девочка пропала, некоторые люди в данном месте (около 300 метров от рынка) слышали громкий крик. Однако, когда один из местных жителей выбежал на улицу, там никого не было.
Как сообщал УНИАН, в Ивановском районе Одесской области проводится спецоперация по розыску 11-летней девочки, которая пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами.