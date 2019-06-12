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Сорвались в горную реку: на Закарпатье в ДТП погибли пятеро лесорубов

01:44, 12 июня 2019
Происшествия
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Машина сорвалась с горы и упала в реку / фото Новости Закарпатья

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Среди погибших - двое работников лесхоза и трое жителей села Тарасовка. Все вместе они ехали на заготовку дров. Началась непогода. Из-за сильной грозы водитель не справился с управлением и автомобиль скатился с горы в реку. Об этом сообщают "Новости Закарпатья".

Сейчас тела четырех погибших нашли. Пятого ищут - его унесла бурная река.

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Теги: #ДТП#ДТП на Закарпатье