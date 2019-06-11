Полиция квалифицировала пожар и гибель людей в Одесском центре психического здоровья как умышленное убийство

По предварительным данным правоохранителей, вероятная причина возгорания – занесение огня извне.

Полиция квалифицировала пожар и гибель людей в Одесском областном медицинском центре психического здоровья как умышленное убийство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

По его словам, на момент пожара, по предварительным данным, в здании находился 51 человек – пациенты и трое сотрудников, в частности, медсестра и санитарки.

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На месте пожара сразу погибли четыре человека - трое пациентов и дежурная медсестра. Позднее стало известно, что еще двое пациентов скончались в больнице. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Личности погибших установлены, их тела направлены на экспертизу.

Еще шестеро пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии.

По предварительным данным, очаг возгорания находился возле входа в корпус больницы.

Ночью эвакуированных из отделения (41 человек) разместили в других отделениях центра.

Как сообщили в отделе коммуникаций облуправления Нацполиции, по факту пожара открыты уголовные производства по п. 1 и 5 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

«Согласно акту спасателей, предварительная причина возгорания - занесение огня извне», - заявили в главке.

Как отмечается, для расследования обстоятельств пожара создана усиленная следственно-оперативная группа. В административном корпусе больницы и в кабинетах трех должностных лиц учреждения проводятся обыски. Устанавливается наличие пожарно-технической документации, которая будет изъята для тщательного изучения.

Следователями проведен первичный осмотр места происшествия, опрошены свидетели из числа персонала отделения, в котором произошел пожар и другие работники больницы.

Место происшествия охраняется полицейскими.

По словам главврача медцентра Анатолия Волощука, в указанном корпусе находились пожилые пациенты. Он утверждает, что все деревянные конструкции здания, в том числе чердак, были своевременно обработаны соответствующим веществом для предотвращения быстрого распространения огня. Также в здании имелась система сигнализации, которую недавно установили, и учреждение приняло ее на баланс. Больница не успела заключить договор с обслуживающей компанией, но, как утверждает главврач, когда начался пожар, звуковая сигнализация сработала.

Как сообщал УНИАН, вечером 10 июня загорелся один из корпусов Одесского областного медицинского центра психического здоровья, погибли шесть человек.