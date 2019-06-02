Полицейские расследуют факт гибели ребенка во Владимирецком районе.

В селе Великие Цепцевичи на Ривненщине пятилетнего мальчика насмерть завалило пеноблоками.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Трагедия произошла вчера, 31 мая, около 14:00. Полицейские предварительно установили, что пятилетний мальчик играл на собственном дворе, где были сложены пеноблоки. Ребенок решил вылезти на них, но когда руками зацепился, пеноблоки упали на него.

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Мальчика немедленно доставили в медучреждение, однако, врачам не удалось спасти его жизнь - во время оперативного вмешательства он умер.

В полиции по данному факту начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной отметкой «бытовой несчастный случай»).

Как сообщал УНИАН, следователи ГБР расследуют уголовное производство по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений сотрудниками Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области 5-летнему мальчику.

В ночь на воскресенье председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил о задержании двух подозреваемых полицейских. По его словам, полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.