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Катастрофа Ми-8 на Ривненщине: найдены тела двух военных, еще двух ищут

10:04, 30 мая 2019
Происшествия
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Авария произошла ночью / фото Минобороны

На месте продолжаются следственные действия. Пока причины трагедии неизвестны, говорится в сюжете ТСН.Утро.

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"Единственное, что известно, что Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет. Он вылетел с военной части в Бродах (Львовская область). Связь с пилотом пропала внезапно, почти в полночь и уже вскоре стало известно, что вертолет разбился на Ривненщине и загорелся", - рассказала журналистка.

По предварительной информации, погибли все четверо членов экипажа. Среди них командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Игорь Мазепа.

"Сейчас нашли два тела, еще двух ищут. На месте катастрофы работают спасатели, правоохранители и комиссия военных. Как известно, досудебное расследование будет проводить государственное бюро расследований", - уточнила журналистка.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ривненщине во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Ми-8, в результате чего погибли четыре члена экипажа.

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Теги: #катастрофа#вертолет#падение Ми-8