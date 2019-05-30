На Ривненщине разбился военный вертолет Ми-8, погибли четыре человека

На место происшествия выехала комиссия от Министерства обороны, Генерального штаба и Командования Сухопутных войск ВС Украины, проводятся следственно-оперативные действия.

Возле села Сестрятин в Ривненской области разбился военный вертолет Ми-8. В результате авиакатастрофы погибли 4 человека.

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Как сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, связь с вертолетом, который проводил учебно-тренировочный полет, была потеряна в 23.27 в среду, 29 мая.

"В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия от Министерства обороны, Генерального штаба и Командования Сухопутных войск ВС Украины, проводятся следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года на Трухановом острове в Киеве разбился вертолет.