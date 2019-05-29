На Днепропетровщине микроавтобус со школьниками столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Днепропетровской области микроавтобус с 16 школьниками из Полтавы, которые возвращались с экскурсии из Запорожья, попал в ДТП.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 мая в 17:00 на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье в районе с. Каменный Солонянского района.

Отмечается, что все дети доставлены в больницы г. Днепра, их осматривают врачи. Известно, что 2 ребенка получили переломы руки и ключицы, родители извещены.

Установлено, что водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер» совершил столкновение с автомобилем «ДАФ».

С целью установления причин ДТП будет назначен и проведен ряд соответствующих экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Как сообщал УНИАН, ранее в Польше в результате аварии тяжело пострадали две украинские студентки.