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Порезали лицо: в Киеве на Майдане Незалежности произошла кровавая поножовщина (фото)

07:50, 28 мая 2019
Происшествия
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Медики госпитализировали пострадавшего в результате поножовщины на Майдане Незалежности / фото Дмитрий Щерблюк / Информатор

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Инцидент произошел около 00.45. В ходе конфликта пострадал 18-летний парень. Его госпитализировали в больницу, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, двое молодых парней распивали алкогольные напитки на парапетах, возле Стелы Независимости. По словам друга пострадавшего, в какой-то момент мимо них проходили трое парней. Сначала две компании начали разговаривать между собой, после чего одни предложили вторым выпить.

фото Дмитрий Щерблюк / Информатор

Приятное общение длилось не долго и началась потасовка и драка. В ходе конфликта один из троих нанес несколько ножевых ранений оппоненту. Также пострадал и товарищ пострадавшего, но он получил незначительные травмы.

После разборок компания из троих парней скрылась в неизвестном направлении. На Майдан вызвали полицию и медиков. Врачи осмотрели пострадавших и госпитализировали одного парня с ножевыми ранениями лица.

Место, где была драка было залито кровью, а в одной из луж лежал раскладной нож. Предположительно, им и были нанесены ранения пострадавшему. Все обстоятельства будут выяснять правоохранители.

фото Дмитрий Щерблюк / Информатор

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Житомире в общежитии колледжа изрезали ножом студента.

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Теги: #Киев#драка#ножпогода в Киеве