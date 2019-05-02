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В Житомире в общежитии колледжа изрезали ножом студента (фото)

13:55, 02 мая 2019
Происшествия
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В Житомире в результате конфликта в общежитии с ножевыми ранениями госпитализирован студент / фото zt.npu.gov.ua

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, инцидент произошел 1 мая.

По сведениям полиции, оба парня являются студентами одного учебного заведения и проживают в его общежитии.

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«1 мая около 16:30, когда они готовили пищу на общей кухне, между ними возник внезапный конфликт. Один из парней в разгаре эмоций от нанесенных ему словесных оскорблений схватился за нож и нанес оппоненту несколько ранений», - говорится в сообщении.

Пострадавший, у которого врачи впоследствии диагностировали проникающие ранения брюшной полости и резаные раны спины, был доставлен в хирургическое отделение больницы.

Досудебное расследование проводится по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 15 (покушение на преступление) и ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли вещественные доказательства и опросили жителей общежития.

Отмечается, что 19-летний подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и дает показания. Согласно санкции статьи, ему может грозить до 15 лет заключения.

фото zt.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, ранее в поезде на Николаевщине произошла резня, в результате которой были госпитализированы двое человек.

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Теги: #Житомир#студентыпогода в Житомире