В Одесской области найден повешенным мужчина в женском наряде

По данным местных СМИ, на повешенном была женская одежда и парик.

В Лиманском районе Одесской области обнаружен повешенным иногородний мужчина.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, тело в петле было обнаружено сегодня около четырех утра в лесополосе вблизи одного из сел Лиманского района.

Отмечается, что личность погибшего установлена. Он – уроженец другой области, 1980 года рождения, в Одесском регионе арендовал жилье.

«При осмотре тела внешних следов насильственной смерти не обнаружено», - заявили в главке.

По данным местных СМИ, на повешенном мужчине была женская одежда и парик. Однако в отделе коммуникаций данную информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, отметив, что сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Событие предварительно квалифицировано по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство с пометкой «самоубийство»"). Окончательное решение будет принято после заключения судмедэксперта.