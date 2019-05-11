На территории Славянской ТЭС на Донбассе произошел пожар
В Донецкой области на территории Славянской ТЭС сегодня утром произошел пожар.
Как сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре на территории ТЭС в городе Николаевка Славянского района поступила в 5.47.
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Спасатели, которые первыми прибыли на место происшествия, выяснили, что происходит горение в металлическом пилепроводе диаметром 320 мм, который проложен на высоте 10 м и поставляет угольную пыль из пилеизготовительного цеха в котлотурбинный цех. Участок пилепровода был оперативно перекрыт, приняты меры по его охлаждению.
Пожар был ликвидирован в 7.51.
В ГСЧС заверили, что пожар не повлиял на работу теплоэлектростанции.
О жертвах или пострадавших не сообщается.
Причина возникновения возгорания устанавливается.
Как сообщал УНИАН, 6 мая в Харькове произошел масштабный пожар на складе.