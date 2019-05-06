В Харькове произошел масштабный пожар на складе
В Харькове спасатели ликвидируют пожар, охвативший одноэтажное складское здание на площади 1 тыс. кв. м.
Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре, возникшем по адресу проезд Кольцевой, 1а, поступила на номер «101» сегодня в 6:05.
К месту происшествия по повышенному 2-му номеру вызова было направлено 6 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах (25 спасателей).
На момент прибытия спасательных подразделений площадь горения составила около 1 тыс. кв. м.
«Огонь успел охватить почти весь склад, в котором хранилась мебель и ее элементы, а также 6 единиц колесной техники», - говорится в сообщении.
В 7:25 пожарным удалось локализовать пожар. Сейчас идет его ликвидация.
Причина пожара, ущерб и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, 27 апреля в городе Каменское Днепропетровской области пожарные ликвидировали пожар на территории храма.