В Харькове произошел масштабный пожар на складе

Огонь охватил почти весь склад, в котором хранились мебель и ее элементы, а также 6 единиц колесной техники.

В Харькове спасатели ликвидируют пожар, охвативший одноэтажное складское здание на площади 1 тыс. кв. м.

Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре, возникшем по адресу проезд Кольцевой, 1а, поступила на номер «101» сегодня в 6:05.

К месту происшествия по повышенному 2-му номеру вызова было направлено 6 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах (25 спасателей).

На момент прибытия спасательных подразделений площадь горения составила около 1 тыс. кв. м.

«Огонь успел охватить почти весь склад, в котором хранилась мебель и ее элементы, а также 6 единиц колесной техники», - говорится в сообщении.

В 7:25 пожарным удалось локализовать пожар. Сейчас идет его ликвидация.

Причина пожара, ущерб и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в городе Каменское Днепропетровской области пожарные ликвидировали пожар на территории храма.